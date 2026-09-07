Стала известна дата премьеры фильма «44»: представлены официальные постеры - ФОТО

1 октября 2026 года в Центре Гейдара Алиева состоится долгожданная премьера художественного фильма «44», после чего показы картины продолжатся в кинотеатрах страны.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Instagram сообщил помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров.

«В преддверии премьеры было подготовлено 12 тизеров, которыми мы будем делиться с вами в течение ближайших недель. Сегодня же представляем вашему вниманию серию официальных постеров фильма», — отмечает Анар Алакбаров, подчеркивая, что первый тизер будет представлен завтра.