Рак крови отступил на пять лет, но вернулся снова: история борьбы 22-летней Ульвии Сафаровой

В редакцию 1news.az обратился Эмир Сафаров с отчаянной просьбой о помощи для своей 22-летней сестры Ульвии, которая уже много лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

«Несколько лет назад она столкнулась с тяжелым диагнозом - лейкемией (или лейкоз, часто называемый «раком крови» прим. ред.). Пройдя тяжелейший путь лечения, в 2020 году сестра перенесла трансплантацию костного мозга, после чего наступила пятилетняя ремиссия. Казалось, что страшная болезнь осталась позади, однако в начале этого года недуг вернулся», - рассказывает Э.Сафаров.

По его словам, врачи диагностировали у Ульвии миелоидную саркому (это редкая злокачественная опухоль, которая состоит из скопления незрелых клеток крови, образующихся вне костного мозга). Девушка вновь оказалась в больничных стенах: многочисленные обследования, госпитализации и тяжелые курсы химиотерапии, включая высокодозную комбинацию FLAG-IDA: «Из-за резкого падения показателей крови ей неоднократно требовались срочные переливания крови и тромбоцитов. Несмотря на физическое истощение и боль, юная пациентка продолжает бороться за каждый новый день».

Как рассказал брат девушки, сейчас Ульвия проходит очередной этап лечения и готовится к жизненно необходимой повторной трансплантации костного мозга: «Общая стоимость необходимых медицинских процедур составляет 45 000 AZN. Для нас эта сумма неподъемна, поэтому мы рассчитываем на отзывчивость и неравнодушие общественности».

«Она очень хочет, чтобы однажды лечение закончилось, а болезнь осталась только частью ее истории. Мы очень просим каждого, кто может, поддержать Ульвию любой посильной суммой. Даже небольшой вклад имеет значение. Если у вас нет возможности помочь финансово, вы можете поддержать нас, распространив эту информацию в социальных сетях, среди друзей и знакомых. Возможно, именно ваш репост поможет достучаться до тех, кто сможет спасти жизнь молодой девушки», - делится Эмир Сафаров.

Номер банковской карты: 4169 7388 2215 1043

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Медицинские справки публикуем ниже.

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