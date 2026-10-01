 ARKA выделила 1,1 млн манатов на производство этих фильмов – СПИСОК | 1news.az | Новости
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ARKA выделила 1,1 млн манатов на производство этих фильмов – СПИСОК

Феликс Вишневецкий18:00 - Сегодня
ARKA выделила 1,1 млн манатов на производство этих фильмов – СПИСОК

Киноагентство при Министерстве культуры Азербайджанской Республики подвело итоги этапа «Конкурса поддержки совместного кинопроизводства», охватывающего третий квартал 2026 года.

Проекты, представленные на конкурс пятью компаниями, были оценены Комиссией по контролю художественного качества - по итогам оценки принято решение выделить финансирование на их производство, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA. 

Так, компании Nasreddin Production на производство фильма «Parallax» (Азербайджан, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва) выделено 200 тыс. манатов.

Eloğlu Şirkətlər Qrupu получит 200 тыс. манатов на фильм «Kapitan» (Азербайджан, Турция, Узбекистан).

На производство фильма «Saxta sevgili» (Азербайджан, Бангладеш, Казахстан) компании Adrenalin Brothers выделено 200 тыс. манатов.

Компания Navis получит 200 тыс. манатов на фильм «Aloha Prestij» (Азербайджан, Турция, Болгария).

Наибольший объём финансирования - 300 тыс. манатов - выделен компании Meh-Film MMC на производство фильма «Yalanın məharəti» (Азербайджан, Турция).

Одновременно Киноагентство с 1 октября начало приём заявок на четвертый квартал в рамках «Конкурса поддержки совместного кинопроизводства» - заявки принимаются через официальный сайт ARKA или посредством единого личного кабинета MyCulture.

«При совместной разработке проектов приоритетными странами являются Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Грузия. Предпочтение отдаётся фильмам об общих общественных деятелях и исторических событиях, детским фильмам, а также картинам, отражающим традиции и обычаи, способствующим развитию общих ценностей и укреплению связей. Цель конкурса - организация производства совместных фильмов с участием местных и зарубежных кинокомпаний, стимулирование совместного кинопроизводства и повышение конкурентоспособности независимых продюсерских центров» - отмечают в ARKA.

 

 

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