 УЕФА получил от «Реала Мадрид» новые документы по делу Негрейры | 1news.az | Новости
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УЕФА получил от «Реала Мадрид» новые документы по делу Негрейры

1news Lab21:59 - Сегодня
УЕФА получил от «Реала Мадрид» новые документы по делу Негрейры

УЕФА подтвердил, что получил от «Реала Мадрид» значительный объём документов в рамках расследования в отношении «Барселоны» по так называемому делу Негрейры.

Дело касается выплат, которые «Барселона» на протяжении последних двух десятилетий осуществляла Хосе Марии Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту Технического комитета судей Федерации футбола Испании.

Новая документация передана этическим и дисциплинарным инспекторам УЕФА, которые изучат её в рамках продолжающегося рассмотрения дела.

«Реал Мадрид» выступил с официальным заявлением, в котором указал, что его жалоба содержит обширную документацию и доказательства по событиям, которые клуб считает крайне серьёзными и напрямую затрагивающими целостность соревнования и доверие к судейской системе.

Клуб призвал провести расследование максимально быстро и довести его до полного завершения, а компетентные органы - принять решения, соответствующие тяжести доказанных фактов. В «Реале Мадрид» также подтвердили, что продолжат активно сотрудничать с УЕФА для выяснения обстоятельств, которые считают несовместимыми с принципами честности, прозрачности и fair play.

В «Барселоне», в свою очередь, заявили, что нового расследования по делу Негрейры УЕФА не открывал, помимо того, которое ведётся с 2023 года. Клуб отметил, что всегда сотрудничал и намерен делать это и впредь.

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