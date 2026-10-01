Оказавшийся в центре внимания из-за своего состояния депутат лишён мандата

Сегодня под председательством Чингиза Гасанлы состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Qafqazinfo, в ходе заседания был утверждён протокол предыдущего заседания комиссии от 11 декабря 2025 года.

Затем было рассмотрено заявление депутата VII созыва Али Меджлиса Нахчыванской АР Газанфара Исмайыл оглу Абдуллаева о лишении его депутатского мандата.

Обращение депутата было рассмотрено Центральной избирательной комиссией в соответствии с законодательством. В результате было установлено наличие законных оснований для прекращения его депутатских полномочий.

С учётом заявления Абдуллаева комиссия приняла решение лишить его депутатского мандата в соответствии с соответствующими статьями Конституции Нахчыванской АР и закона «О выборах в Али Меджлис Нахчыванской Автономной Республики».

Напомним, на прошлой неделе появились сообщения о состоянии главы Совета профсоюзов Нахчыванской АР Газанфара Абдуллаева. После этого он подал в отставку с занимаемой должности.