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Афра Сарачоглу впервые прокомментировала положительные результаты теста на наркотики

Редакция 1news21:15 - Сегодня
Афра Сарачоглу впервые прокомментировала положительные результаты теста на наркотики

Турецкая актриса Афра Сарачоглу прокомментировала результаты анализа, проведённого в рамках расследования прокуратуры Стамбула. По результатам исследования образца её волос был выявлен кокаин.

Актриса заявила, что решила выступить с разъяснением после того, как судебно-медицинский отчёт был загружен в материалы дела.

По словам Сарачоглу, узнав о расследовании, она прервала зарубежную поездку, вернулась в Турцию по собственной инициативе и с самого начала сотрудничала с правоохранительными органами.

Она также отметила, что во время обыска в её доме, проведённого в период её отсутствия, запрещённых веществ обнаружено не было.

Говоря о результате анализа волос, Сарачоглу подчеркнула, что он стал для неё неожиданностью. Она сослалась на специалистов, согласно которым волосы могут подвергаться воздействию различных внешних факторов.

«Из-за профессии я посещаю многолюдные мероприятия, поэтому такие следы могут оставаться в результате пассивного воздействия или контакта, даже если человек этого не осознаёт», — заявила актриса.

Сарачоглу также подчеркнула, что анализы крови и мочи не выявили запрещённых веществ. По её словам, это подтверждает, что она не употребляет наркотики.

В завершение актриса поблагодарила сотрудников жандармерии Стамбула за профессиональное и вежливое отношение во время проведения процессуальных мероприятий. Она заявила, что категорически против употребления запрещённых веществ и что в её жизни им нет места.

«Бесконечная любовь всем, кто беспокоился, доверял и поддерживал меня», — написала Сарачоглу.

Напомним, расследование началось 18 сентября. 21 сентября Сарачоглу была задержана в аэропорту Стамбула после возвращения из Франции.

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