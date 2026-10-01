Калининградская область — неотъемлемая часть России, и власти никогда не допустят посягательства на нее.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

Он отметил, что пресса очень сильно «раздувает» информацию, касающуюся обеспечения безопасности региона, и она далее «перекочевывает в головы европейских чиновников, которые начинают практические шаги по милитаризации проецировать в своих заявлениях».

«Здесь нужно умерить пыл, нужно в Европе, чтобы все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации. Российская Федерация никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на эту неотъемлемую часть. Но при этом мы считаем, что подобная риторика не должна доминировать. Как это сейчас происходит, это плохо», — сказал представитель Кремля.