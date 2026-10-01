Путин: Россия применит все имеющиеся вооружения в случае нападения

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае прямого нападения на Россию вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений окажется на повестке дня.

«Если речь дойдёт до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что заявление МИД России о возможности защиты Калининградской области не является запугиванием, а представляет собой ответ на попытки запугать Россию. По его словам, в заявлении речь идет не только о ядерном оружии, а о применении всех имеющихся у страны средств.

Путин также заявил, что Россия обладает такими средствами поражения, которых сейчас нет ни у одной другой страны.

В то же время российский президент отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать.