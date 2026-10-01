АЖД вводит новые правила покупки билетов на поезд Баку - Тбилиси

Азербайджанские железные дороги (АЖД) вводят новые правила верификации при онлайн-покупке билетов на поезд по маршруту Баку - Тбилиси - Баку.

Как сообщили в АЖД, нововведение направлено на защиту интересов пассажиров и предотвращение возможных злоупотреблений.

Граждане Азербайджана должны пройти верификацию личного кабинета на сайте АЖД или в мобильном приложении «ADY Mobile» с использованием mygov ID. После ввода ПИН-кода необходимые персональные данные будут отображаться автоматически.

Прохождение верификации является обязательным условием для покупки билета.

Иностранным гражданам необходимо указать страну гражданства и номер телефона, после чего подтвердить данные с помощью OTP-кода.

В AЖД также напомнили пользователям «ADY Mobile» о необходимости обновить приложение после 00:00 для прохождения верификации.

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