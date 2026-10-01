Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time пригрозил Ирану уничтожением, поскольку с Тегераном заключить мир якобы не удастся.

В ходе интервью журналист отметил, что ранее Трамп заявил, что может уничтожить Иран. «Да, я бы это сделал, это возможно», — подтвердил американский лидер.

Тогда журналист отметил, что президент и ранее озвучивал подобные угрозы, но при этом называл себя «президентом мира». С этим утверждением Трамп согласился. На уточняющий вопрос о том, как же президент мира может призывать к уничтожению «целого народа», лидер США позволил себе сказать, что «уничтожив Иран, [США] создали мир во всем мире». «С Ираном, я думаю, мира никогда не будет», — добавил он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.