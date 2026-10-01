АЖД запускает дополнительные рейсы Баку - Тбилиси: Билеты от 36 манатов – ФОТО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» назначает дополнительные рейсы по маршруту Баку - Тбилиси - Баку в связи с ростом спроса на международные пассажирские перевозки и для расширения возможностей для путешествий.

С 1 ноября 2026 года по маршруту Баку - Тбилиси - Баку будет выполняться четыре рейса в день, сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД.

В результате увеличения количества рейсов число пассажирских мест возрастет с 386 до 564, что означает рост почти на 50%.

Запуск дополнительных рейсов также позволит пассажирам выбирать более бюджетные варианты поездки. Так, стоимость билетов в стандартном классе (бывшие плацкартные вагоны) на дополнительных рейсах начинается от 36 манатов.

Благодаря новому бюджетному варианту пассажиры смогут путешествовать примерно на 30% дешевле. Минимальная стоимость билета в одну сторону из Баку в Тбилиси составит 54 маната, из Евлаха - 44 маната, из Гянджи - 41 манат, из Агстафы - 38 манатов, а из Бёюк-Кесика в Тбилиси - 36 манатов.

Для сравнения отметим, что в настоящее время минимальная стоимость проезда из Баку в Тбилиси в вагонах Stadler в комфортном классе составляет 77,50 маната, а из Гянджи - 56,80 маната.

Продажа билетов на дополнительные рейсы начнется 2 октября.

Дополнительные рейсы позволят пассажирам путешествовать не только ночью, но и в дневное время. Таким образом, они смогут выбирать удобное время поездки по маршруту Баку - Тбилиси - Баку в зависимости от своих планов.

Согласно новому расписанию, действующий поезд Баку - Тбилиси - Баку будет отправляться из столицы в 23:00 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. В обратном направлении поезд будет отправляться из Тбилиси в 11:00 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:26.

Новый дополнительный рейс будет отправляться из Баку ежедневно в 09:10 и прибывать в столицу Грузии в 19:11. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:00 и прибывать в Баку на следующий день в 07:57.

В АЖД отмечают, что для дальнейшего совершенствования процесса онлайн-покупки билетов по маршруту Баку - Тбилиси - Баку, а также предотвращения возможных случаев злоупотреблений внедрён ряд нововведений.

Зарегистрированные на сайте ADY и в мобильном приложении ADY Mobile пассажиры должны верифицировать данные личного кабинета с использованием MyGov ID. Эта мера направлена на защиту интересов пассажиров и повышение надёжности онлайн-покупки билетов.

После ввода FIN-кода в соответствующем разделе в личном кабинете будут отображаться все необходимые данные. Для покупки билета верификация личного кабинета является обязательной.

Иностранным гражданам необходимо указать в соответствующем разделе название страны гражданства и номер телефона, зарегистрированный в этой стране. После подтверждения номера телефона с помощью OTP-кода, отправленного по SMS, пользователь сможет изменить свои персональные данные. Пользователи, зарегистрированные ранее, также должны подтвердить номер телефона посредством OTP-кода для приобретения билетов.

«Запуск дополнительных рейсов по маршруту Баку - Тбилиси - Баку стал возможен после завершения сторонами длительной совместной подготовки, а также необходимых технических и организационных работ. АЖД продолжит работу по повышению качества международных пассажирских перевозок, обеспечению комфортных и безопасных поездок, а также удовлетворению растущего спроса» - отмечают в АЖД.









