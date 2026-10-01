Azerbaijan Airlines пополнила авиапарк ещё одним Airbus A321neo нового поколения - ФОТО

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, пополнила свой авиапарк очередным самолётом нового поколения Airbus A321neo.

С вводом нового воздушного судна общее количество самолётов в парке авиакомпании достигло 31.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Новый самолет расширит возможности авиакомпании по увеличению объёмов перевозок на наиболее востребованных направлениях и будет способствовать повышению операционной эффективности. Последовательное пополнение флота воздушными судами этого типа также повышает гибкость при планировании расписания и позволяет более эффективно адаптировать провозные мощности к сезонным изменениям пассажирского спроса.

Самолёт оборудован современным салоном Airspace, бортовой развлекательной системой и высокоскоростным Wi-Fi. Обновлённый интерьер, увеличенные багажные полки и регулируемая система освещения обеспечивают дополнительный комфорт на борту.

По сравнению с самолётами предыдущего поколения Airbus A321neo потребляет примерно на 20% меньше топлива и позволяет сократить объём выбросов углерода в расчёте на одно пассажирское место на сопоставимую величину.

Первый Airbus A321neo пополнил парк Azerbaijan Airlines в июле 2026 года. С поступлением второго воздушного судна этого типа количество новых самолётов, полученных авиакомпанией с начала года, достигло пяти. До конца 2026 года ожидается поставка ещё двух Airbus A321neo.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает поэтапное обновление флота в рамках долгосрочной программы развития. Программа предусматривает расширение авиапарка, увеличение доли современных воздушных судов и формирование устойчивой операционной базы для дальнейшего роста объёмов пассажирских перевозок.

К 2032 году Azerbaijan Airlines планирует увеличить флот до 50 воздушных судов. Его обновление сопровождается расширением маршрутной сети, повышением операционной эффективности, совершенствованием пассажирского сервиса и развитием системы профессиональной подготовки лётного состава.