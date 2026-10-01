Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

Посол Великобритании в Иране Хьюго Шортер был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, дипломату был выражен решительный протест в связи с продолжающейся деструктивной политикой британского правительства в отношении Ирана.

По данным Министерства иностранных дел Ирана, британский посол был вызван заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи.

На встрече заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам напомнил о международной ответственности британского правительства за многочисленные нарушения закона, совершённые в отношении Ирана.

Тахт-Раванчи заявил в частности, что находящиеся под контролем Великобритании военные базы и возможности были предоставлены для подготовки и осуществления военной агрессии США и Израиля против Ирана.

«Выдвинутые в последнее время британским правительством безосновательные обвинения под предлогом подготовки диверсии на авиабазе Фэрфорд никоим образом не могут затмить соучастие Великобритании в военной агрессии против иранского народа. Британское правительство должно ответить за своё участие в агрессии и военных преступлениях, совершённых США и сионистским режимом», — заявил он.

По имеющимся данным, Тахт-Раванчи отверг безосновательное утверждение британских официальных лиц, связывающее с Ираном план диверсии на военной базе Фэрфорд, и подчеркнул необходимость предоставления британским правительством официальных разъяснений по этому поводу, а также изменения его неприемлемой позиции в отношении Ирана.