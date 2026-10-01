В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по плаванию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии, организованном во Дворце водных видов спорта, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал, что развитие спорта в нашей стране определено Президентом Ильхамом Алиевым в качестве приоритета государственной политики.

По его словам, благодаря этой политике в нашей стране ежегодно и ежемесячно достигаются новые успехи в спортивной сфере. Он также выразил признательность международной структуре и организаторам.

Президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев отметил, что Кубок мира является историческим событием для азербайджанского спорта. Приезд в Баку более 200 спортсменов из 44 стран является проявлением поддержки, оказываемой нашей стране.

Президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации соревнования и гостеприимство. Он подчеркнул, что проведение крупного спортивного соревнования такого стандарта требует большой самоотверженности и труда.

По его словам, Кубок мира всегда был великолепной платформой для демонстрации мастерства сильнейшими спортсменами мира.

Объявив, что город Баку и Азербайджан за долгосрочные усилия в области охраны окружающей среды удостоены специальной награды, президент федерации сказал: «Для меня большая честь объявить и поздравить город Баку и Азербайджан с присуждением Экологической премии Фонда водных видов спорта (World Aquatics Foundation Environmental Award) за долгосрочные усилия в области охраны окружающей среды».

Затем он вручил награду министру экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашаду Исмаилову и президенту Фонда водных видов спорта Дейлу Нойбургеру.

После официальных выступлений прозвучал государственный гимн, Кубок мира был объявлен открытым. Мероприятие продолжилось художественной частью, в ходе которой было представлено музыкальные шоу.

Азербайджан на соревновании представляют 15 спортсменов: Рамиль Велизаде, Абдуррахман Рустамов, Саид Гамидов, Сулейман Исмаилзаде, Огтай Гусейнов, Фархад Ширмамедли, Рамал Садыглы, Амин Оруджлу, Фатима Алкеремова, Марьям Джавадова, Анастасия Боборыкина, Анастасия Гнусина, Мехри Абдурахманлы, Властилина Хасянова и Егор Майницкий.

Бакинский этап Кубка мира завершится 3 октября.