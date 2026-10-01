 В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

Редакция 1news20:22 - Сегодня
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по плаванию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии, организованном во Дворце водных видов спорта, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал, что развитие спорта в нашей стране определено Президентом Ильхамом Алиевым в качестве приоритета государственной политики.

По его словам, благодаря этой политике в нашей стране ежегодно и ежемесячно достигаются новые успехи в спортивной сфере. Он также выразил признательность международной структуре и организаторам.

Президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев отметил, что Кубок мира является историческим событием для азербайджанского спорта. Приезд в Баку более 200 спортсменов из 44 стран является проявлением поддержки, оказываемой нашей стране.

Президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации соревнования и гостеприимство. Он подчеркнул, что проведение крупного спортивного соревнования такого стандарта требует большой самоотверженности и труда.

По его словам, Кубок мира всегда был великолепной платформой для демонстрации мастерства сильнейшими спортсменами мира.

Объявив, что город Баку и Азербайджан за долгосрочные усилия в области охраны окружающей среды удостоены специальной награды, президент федерации сказал: «Для меня большая честь объявить и поздравить город Баку и Азербайджан с присуждением Экологической премии Фонда водных видов спорта (World Aquatics Foundation Environmental Award) за долгосрочные усилия в области охраны окружающей среды».

Затем он вручил награду министру экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашаду Исмаилову и президенту Фонда водных видов спорта Дейлу Нойбургеру.

После официальных выступлений прозвучал государственный гимн, Кубок мира был объявлен открытым. Мероприятие продолжилось художественной частью, в ходе которой было представлено музыкальные шоу.

Азербайджан на соревновании представляют 15 спортсменов: Рамиль Велизаде, Абдуррахман Рустамов, Саид Гамидов, Сулейман Исмаилзаде, Огтай Гусейнов, Фархад Ширмамедли, Рамал Садыглы, Амин Оруджлу, Фатима Алкеремова, Марьям Джавадова, Анастасия Боборыкина, Анастасия Гнусина, Мехри Абдурахманлы, Властилина Хасянова и Егор Майницкий.

Бакинский этап Кубка мира завершится 3 октября.

Поделиться:
313

Актуально

Общество

Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

Политика

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между ...

Спорт

Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью в матче Лиги наций - ОБНОВЛЕНО

Политика

Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО

Спорт

Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью в матче Лиги наций - ОБНОВЛЕНО

Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»

УЕФА получил от «Реала Мадрид» новые документы по делу Негрейры

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Макс Ферстаппен оказался быстрее всех в третьей сессии свободных заездов в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанские шахматистки обыграли чешскую сборную на Всемирной олимпиаде

Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Путин: Азербайджан согласен с реализацией проекта коридора Север-Юг

Сегодня, 22:45

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС — ФОТО

Сегодня, 22:40

Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью в матче Лиги наций - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:25

Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»

Сегодня, 22:21

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии находятся в Шуше - ФОТО

Сегодня, 22:15

УЕФА получил от «Реала Мадрид» новые документы по делу Негрейры

Сегодня, 21:59

АЖД вводит новые правила покупки билетов на поезд Баку - Тбилиси

Сегодня, 21:34

Афра Сарачоглу впервые прокомментировала положительные результаты теста на наркотики

Сегодня, 21:15

Путин: Россия применит все имеющиеся вооружения в случае нападения

Сегодня, 20:50

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

Сегодня, 20:22

Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

Сегодня, 20:01

В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвящённое 65-й годовщине со дня его смерти - ФОТО

Сегодня, 19:45

Дом торжеств в Кюрдамире закрыли после массового отравления 92 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

Сегодня, 19:13

Песков: РФ не допустит посягательств на Калининградскую область

Сегодня, 19:00

Оказавшийся в центре внимания из-за своего состояния депутат лишён мандата

Сегодня, 18:46

В Гяндже ограничили работу буфета школы, где отравились ученики - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В одном из районов Баку будут перебои с водой

Сегодня, 18:15

ARKA выделила 1,1 млн манатов на производство этих фильмов – СПИСОК

Сегодня, 18:00

Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО

Сегодня, 17:42
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55