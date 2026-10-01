 В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвящённое 65-й годовщине со дня его смерти - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвящённое 65-й годовщине со дня его смерти - ФОТО

Редакция 1news19:45 - Сегодня
В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвящённое 65-й годовщине со дня его смерти - ФОТО

30 сентября в Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие «От слова к песне: Бюльбюль», посвящённое 65-й годовщине со дня смерти основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии, профессора и общественного деятеля Бюльбюля.

Мероприятие открыла директор Мемориального музея Бюльбюля Фаргана Джаббарова, поприветствовав гостей и участников встречи.

Затем слово было передано руководителю проекта «Modern Poems» Лале Гасановой. В своём выступлении она рассказала о значимости встречи и её главной цели — сохранении памяти о выдающемся представителе азербайджанской культуры посредством поэзии и музыки, а также знакомстве нового поколения с его творческим наследием.

Ведущей мероприятия стала участница детского направления проекта «Юные поэты» Алие Тагиева. В ходе мероприятия она рассказала об основных этапах жизни и творческого пути Бюльбюля: его детстве в Шуше, начале сценической деятельности, работе в Азербайджанском государственном театре оперы и балета, обучении в Италии, педагогической деятельности, а также о его значительном вкладе в изучение и сохранение народной музыки.

Особое место в программе заняли поэтические и музыкальные выступления участников проектов «Gənc Şairlər» и «Modern Poems».

Стихотворения представили Алия Тагиева, Азиза Мамедова, Дженнет Мамедова, Ибрагим Алимзаде, Фатех Мамедов, Марьям Бабаева, Тамила Ахмедова и Эланур Карадаг.

Музыкальную часть программы представили лауреат республиканских и международных конкурсов Ирада Хасилова и пианистка, лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, преподаватель фортепиано и педагог Офелия Дадашова.

В завершение мероприятия директор Мемориального музея Бюльбюля Фаргана Джаббарова вручила всем участникам почётные грамоты.

Для гостей также была организована экскурсия по музею. 

Напомним, что Бюльбюль скончался 26 сентября 1961 года.

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