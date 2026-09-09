 У браконьеров в Гызылагаджском заповеднике изъяли птиц из «Красной книги» | 1news.az | Новости
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У браконьеров в Гызылагаджском заповеднике изъяли птиц из «Красной книги»

Фаига Мамедова11:34 - Сегодня
У браконьеров в Гызылагаджском заповеднике изъяли птиц из «Красной книги»

В Гызылагаджском национальном парке задержаны лица, занимавшиеся незаконной охотой.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники Управления полиции на водном транспорте продолжают мероприятия по борьбе с браконьерством на Каспийском море, а также на подведомственных служебных территориях заповедников, национальных парков и водных бассейнов, передает 1news.az.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского линейного отдела полиции управления, в водном бассейне Гызылагаджского национального парка был задержан И. Ахмедов, занимавшийся незаконной рыбной ловлей. При осмотре у него были обнаружены различные виды рыб и запрещенные орудия ловли. В ходе другого мероприятия на территории указанного заповедника были задержаны Е. Эйналов, Р. Эйналов, Э. Азизов и И. Эйналов, занимавшиеся незаконной охотой. У этих лиц были изъяты 4 охотничьих ружья без соответствующих документов и 72 незаконно добытые дикие птицы различных видов, занесенные в «Красную книгу».

По данным фактам ведется расследование.

В целях охраны водных биоресурсов и сохранения экологического баланса сотрудники полиции совместно с соответствующими государственными структурами продолжают контрольно-профилактические мероприятия.

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