Совбез РФ: США смогут запрещать проводить грузы по «маршруту Трампа» в Армении

США в качестве санкций смогут запрещать проводить грузы через «маршрут Трампа» в Армении.

Об этом говорится в комментарии заместителя секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексея Шевцова.

«Уже точно определено, что все споры, касающиеся осуществления соглашения по «маршруту Трампа», решаются в соответствии с законодательством США и штата Нью-Йорк, а компании-подрядчику передаются исключительные права на использование земли. Это подразумевает, что американцы смогут в дальнейшем «фильтровать» грузы, проходящие по контролируемому ими участку маршрута, грубо говоря, — отказаться предоставлять свои услуги в том или ином случае. Это может быть оформлено, например, в качестве «санкционного» запрета американским компаниям, в том числе и оператору маршрута, на сотрудничество с тем или иным экономоператором», — отметил замсекретаря СБ России.

Источник: ТАСС