Габала укрепляет свои позиции как развивающееся гастрономическое направление - ФОТО

“Məhsul Mövsümü” — «Сезон урожая» объединяет рестораны, сады, фермеров и производителей Габалы, а кухня региона получает все большую международную известность.

На этом фоне Габала предпринимает новые шаги, чтобы сделать гастрономию важной частью идентичности туристического направления.

Габала укрепляет свои позиции как одно из перспективных гастрономических направлений Азербайджана. В основе этого развития — взаимодействие местных фермеров и производителей, садов, ресторанов и шеф-поваров, которое способствует созданию новых гастрономических впечатлений для гостей региона и продвижению уникальных кулинарных традиций Габалы на международной арене.

Цель — сделать гастрономию чем-то большим, чем посещение ресторана: связать еду, сельское хозяйство, культуру, природу и местные сообщества и превратить гастрономию во все более значимую причину для поездки в Габалу.

«Сезон урожая» объединяет гастрономическую экосистему Габалы

Компания “Gabala Hospitality Group” выступила инициатором проекта «Сезон урожая», который в октябре 2026 года объединит более 20 местных ресторанов, фруктовые сады, фермеров, производителей и рынок Габалы в рамках единой сезонной гастрономической программы, охватывающей всю дестинацию.

Рестораны-участники представят специальные сезонные меню «Farm-to-Table», основанные на продуктах, выращенных и произведенных в Габале. В выбранных садах гостям предложат формат «Собери сам» (“Pick Your Own”), включая сбор фруктов и каштанов, дополненный традиционным чаепитием и другими сезонными активностями.

Рынок Габалы станет еще одной частью этого опыта, предоставляя гостям возможность познакомиться со свежими местными продуктами и напрямую пообщаться с фермерами и производителями.

Вместе эти элементы формируют маршрут от сада и рынка до ресторанного стола — превращая сельскохозяйственное наследие Габалы в туристический опыт и объединяя различных участников местного гастрономического сообщества в рамках единой инициативы направления.

С полной программой «Сезона урожая», списком ресторанов-участников, программами в садах и сезонными активностями можно ознакомиться на сайте harvestseasongabala.az.

Кухня Габалы выходит на международную аудиторию

Параллельно с развитием гастрономических впечатлений внутри направления Габала начинает расширять международную представленность своей кулинарной идентичности.

С 10 по 13 сентября 2026 года шеф-повара “Gabala Hospitality Group” Эльмар Алиев и Руфат Алияров представили кухню и кулинарные традиции Габалы на Village International de la Gastronomie в Париже, где Азербайджан был среди стран-участниц.

Участие также привлекло внимание международных СМИ. Французское издание “Luxury Place Magazine” рассказало о Габале в материале, посвященном участию Азербайджана в мероприятии, отметив богатство терруара и кулинарного наследия региона, а также вклад шеф-поваров “Gabala Hospitality Group” в представление кухни, глубоко связанной с местом своего происхождения.

Международная презентация и последовавшее за ней освещение в СМИ являются частью более широкой работы по превращению местных продуктов, кулинарных традиций и гастрономической культуры Габалы в узнаваемые элементы бренда направления.

Формирование долгосрочного гастрономического направления

«Сезон урожая» задуман не как отдельная кампания, а как часть более широкого долгосрочного подхода к развитию гастрономической экосистемы Габалы.

Следующие этапы будут направлены на укрепление связей между местными фермерами, производителями, шеф-поварами и ресторанами; создание новых кулинарных впечатлений; поддержку международного продвижения шеф-поваров и кухни Габалы; а также расширение общего гастрономического предложения направления.

Одновременно изучается ряд международных гастрономических инициатив и потенциальных партнерств; дополнительная информация будет объявляться по мере их развития. “Gabala Hospitality Group” также работает над тем, чтобы в ближайшие годы привлекать в направление международные ресторанные бренды и концепции всемирно известных шеф-поваров.

Долгосрочный вектор имеет две составляющие: развивать и поддерживать то, что является аутентично габалинским, одновременно связывая направление с международной экспертизой, концепциями и аудиториями.

Объединяя сельскохозяйственное наследие и кулинарную культуру с новыми впечатлениями для гостей и растущей международной узнаваемостью, Габала стремится сделать гастрономию отличительной и устойчивой частью своей идентичности как туристического направления — представляя вкусы Габалы миру и одновременно привнося в Габалу новые гастрономические впечатления.