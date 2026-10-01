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Осторожно - ливни и ветер: дорожная полиция обратилась к водителям

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
Осторожно - ливни и ветер: дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции (БДПИ) обратилось к водителям в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в БДПИ.

Сообщается, что, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, начиная со 2 октября на территории страны ожидается нестабильная погода, снижение температуры по сравнению с предыдущими днями, с перерывами пройдут осадки, местами дожди будут носить интенсивный (ливневый) характер, а ветер время от времени будет усиливаться:

«Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей быть особенно внимательными в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.

В дождливую погоду скользкое дорожное покрытие, уменьшение видимости и влияние сильного ветра на управление транспортными средствами могут увеличить риск ДТП. По этой причине водители должны выбирать скоростной режим в соответствии с текущими дорожными и погодными условиями, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и экстренного торможения. Пешеходам же рекомендуется быть более внимательными при выходе на проезжую часть, пользоваться только установленными переходами и учитывать условия ограниченной видимости.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения учитывать ожидаемую в ближайшие дни нестабильную погоду, быть внимательными и осторожными на дорогах».

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