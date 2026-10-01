Трамп объяснил, почему Киев отказался от покупки у США мощных боеприпасов

Украина отказалась покупать у США мощные боеприпасы, поскольку не располагает самолетами и другой техникой для их применения в бою. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«У нас есть боеприпасы, которые [президент Украины Владимир] Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их брать, потому что у него нет самолетов и других вещей, которые нужны для этих боеприпасов», - сказал он в интервью журналу Time.

Источник: ТАСС