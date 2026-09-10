Пантурал и его теории о женщинах: от оправдания насилия до «неполноценного» мозга - ВИДЕО

Пять лет назад Турал Сафаров, известный в социальных сетях как Пантурал, уже успел объяснить публике, почему, по его мнению, женщина в откровенной одежде сама провоцирует мужчину на насилие.

Тогда в ход пошли разговоры о тестостероне, гормонах, инстинктах и пресловутой «природе», которая, если верить его логике, якобы разрешает мужчине перестать контролировать собственное поведение. Что именно женщины виноваты в том, что у мужчины возникает возбуждение при виде открытой одежды, которому необходимо дать выход. По его мнению, если женщина позволяет себе открыто одеваться, сама «Природа позволяет» приставать к ней, потому что у него «играют гормоны», «поднимается уровень тестостерона», и он не может (и не должен) себя сдержать.

История тогда закончилась вполне закономерно. После общественного резонанса Пантурала пригласили в полицию, где с ним провели профилактическую беседу. В МВД сообщили, что блогер признал свою ошибку и попросил прощения у граждан, возмущенных его видео. Материалы с подобными высказываниями после этого были удалены.

Казалось бы, на этом вопрос закрыт. Человек получил публичный сигнал о том, что оправдание насилия над женщинами далеко не «смелое мнение». Но, судя по всему, пять лет уже вполне достаточный срок, чтобы забыть содержание того самого разговора.

В 2026 году Турал вновь решил поделиться с обществом своими представлениями о женщинах, но на этот раз речь пошла не только об одежде. Теперь под сомнение предлагается поставить уже женский интеллект, способности мозга и даже роль женщин в воспитании детей и развитии человеческой цивилизации.

И здесь возникает вполне закономерный вопрос… неужели предыдущего урока действительно оказалось недостаточно?

В недавнем подкасте блогер рассуждает о том, что мужчины якобы превосходят женщин практически во всех сферах - от шахмат и интеллектуального труда до спорта. Женский мозг, по его версии, в целом уступает мужскому, а мужчина якобы превосходит женщину «во всем». В качестве объяснения приводится все та же биология - тестостерон воздействует не только на тело, но и на мозг, а значит, именно он, по мнению Пантурала, во многом определяет мужское интеллектуальное превосходство.

Звучит убедительно ровно до того момента, пока человек не решит проверить, действительно ли научные данные позволяют сделать такой грандиозный вывод из наличия гормона.

Конечно, биологические различия между мужчинами и женщинами существуют. Различаются физиология, гормональный фон, средние показатели по отдельным физическим и некоторым когнитивным параметрам. Но из этого совершенно не следует, что существует универсальная шкала человеческого интеллекта, на которой мужчины в обязательном порядке находятся выше женщин.

Иначе можно было бы объяснять тестостероном практически все на свете. Пять лет назад он у Пантурала отвечал за то, почему мужчина якобы не может сдержать себя при виде открытой одежды. Теперь этот же гормон, судя по всему, назначен ответственным еще и за способность играть в шахматы.

Однако особенно интересная часть рассуждений начинается там, где Турал пытается объяснить, почему женщины якобы не смогли бы самостоятельно развиться как вид. По его мнению, женский мозг обладает меньшим потенциалом обучения, а без мужчин женщины якобы не смогли бы выбраться из условной «эры пещер».

Далее звучит еще более любопытный тезис, ведь детей, по его версии, на самом деле воспитывают мужчины.

«Так это мы воспитываем и растим детей, а кто еще?» - звучит вполне уверенно из уст Турала.

Но реальность, как это обычно бывает, гораздо менее удобна.

Как и в мировой практике, в Азербайджане дети в неполных семьях значительно чаще остаются с матерями, чем с отцами. По приводимым данным, около 84% неполных семей составляют семьи, в которых детей воспитывает мать без отца. В мировой статистике примерно такая же доля приходится на материнские семьи.

Еще интереснее посмотреть на историю человечества, которой Пантурал апеллирует в качестве аргумента.

В 2020 году археологи обнаружили в Перу захоронение возрастом около 9 тысяч лет. Рядом с останками находился богатый набор охотничьих инструментов: каменные наконечники копий, атлатль и орудия для разделки туш. Первоначально исследователи предположили, что перед ними останки мужчины-охотника, вероятно, занимавшего достаточно высокий статус в своей группе.

Но дальнейший анализ показал, что это была девушка примерно 17-19 лет.

После этого ученые пересмотрели данные по другим древним захоронениям. Среди 27 человек, погребенных с охотничьим оружием, 11 оказались женщинами. Исследователи пришли к выводу, что женщины могли составлять от 30% до 50% охотников на крупную дичь в древних обществах.

Иными словами, привычная картинка, в которой мужчина обязательно идет охотиться на мамонта, а женщина остается в пещере ждать его возвращения, оказалась несколько менее исторически достоверной, чем можно было бы предположить.

В конце 2023 года антропологи Сара Лейси и Кара Окобок опубликовали исследование, посвященное физическим нагрузкам и травмам людей эпохи палеолита. Анализ останков неандертальцев показал, что мужчины и женщины получали сопоставимые следы тяжелых физических нагрузок и травм. Это не означает, что мужчины и женщины во всех древних обществах занимались абсолютно одинаковой работой. Но точно не подтверждает примитивную картину, согласно которой мужчины всегда выполняли всю тяжелую работу, а женщины существовали исключительно в роли пассивных наблюдателей.

Женщины участвовали в добыче пищи, обработке ресурсов, изготовлении орудий, уходе за детьми и передаче знаний. И последнее было не менее важно, чем способность метнуть копье.

В обществах охотников и собирателей сбор растений, орехов, корней, плодов и мелких животных обеспечивал значительную часть рациона. В отличие от охоты, которая могла закончиться неудачей, собирательство давало более стабильный источник пищи.

Знания о том, какие растения можно есть, какие из них ядовиты, где искать воду, как хранить и обрабатывать пищу, как распознавать опасность и как использовать природные ресурсы, передавались внутри сообщества из поколения в поколение.

И если уж пытаться представить себе человечество в пещере, то делать это придется с пониманием того, что оно выживало благодаря совместной работе всех членов группы, а не потому, что одна половина человечества обладала каким-то эксклюзивным «интеллектуальным потенциалом».

Но, пожалуй, еще больше вопросов вызывают не рассуждения Турала о древней истории, а его продолжающаяся одержимость тем, как должны выглядеть женщины.

Одно из его недавних видео посвящено 13-летним девочкам, которые, по мнению блогера, слишком вызывающе одеваются и красятся. Возникает вопрос, почему взрослого мужчину настолько беспокоит то, как выглядит 13-летняя девочка?

И главное - почему разговор снова строится вокруг того, насколько «вызывающе» она выглядит?

Ребенок не обязан одеваться таким образом, чтобы соответствовать представлениям окружающих о приличии. И тем более несовершеннолетняя девочка не несет ответственности за то, какие мысли или эмоции возникают у взрослых людей при взгляде на нее.

Это особенно важно помнить после того, как пять лет назад Турал Сафарли уже использовал похожую логику применительно к взрослым женщинам, оправдывая насильников. Тогда одежда женщины в его рассуждениях превращалась в своего рода объяснение мужского поведения. Теперь в поле его внимания попадают еще и несовершеннолетние.

Пять лет прошло. Похоже, некоторые уроки приходится повторять.