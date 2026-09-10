Путин заявил о росте числа выдворений из России нелегальных мигрантов в 2,6 раза

Количество принудительных выдворений нелегальных мигрантов после реформы регулирования сферы миграции в России выросло в 2,6 раза, то есть на 85%.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с первым замглавы МВД РФ — начальником службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андреем Кикотем.

«Случаев выдворения в 2,6 раза больше, — констатировал глава российского государства, говоря о произведенных в административном порядке высылках. — Плюс 85 процентов».

Источник: ТАСС