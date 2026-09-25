 Сьюзан Сарандон задержали на пропалестинском митинге у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке – ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Сьюзан Сарандон задержали на пропалестинском митинге у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:01 - Сегодня
Сьюзан Сарандон задержали на пропалестинском митинге у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке – ВИДЕО

Американская актриса Сьюзан Сарандон была задержана во время пропалестинской акции протеста у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Митинг прошёл 24 сентября на фоне выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.

По данным Reuters, С. Сарандон оказалась среди как минимум 30 человек, задержанных полицией. Среди них также была актриса Ханна Айнбайндер, известная по сериалу «Хитрости».

Участники акции выступали против действий Израиля в секторе Газа и призывали прекратить поставки оружия Израилю. Демонстранты в одинаковых белых футболках с надписями «Fund people, not bombs» (Финансируйте людей, а не бомбы) и «Free Palestine» перекрыли движение на одной из улиц возле ООН. После требований полиции освободить проезжую часть протестующие, оставшиеся на месте, были задержаны.

Сьюзан Сарандон и ранее публично выступала в поддержку Палестины – в сентябре актриса также рассказывала о профессиональных последствиях своих политических высказываний, заявив, что потеряла несколько ролей.

 


 

Феликс Вишневецкий

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