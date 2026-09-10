Водителей предупредили о важности соблюдения правил у пешеходных переходов - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом напомнил водителям о правилах, которые необходимо соблюдать при приближении к пешеходным переходам.

Как сообщает 1news.az, Центр опубликовал видео, посвященный безопасности дорожного движения и правилам поведения водителей вблизи пешеходных переходов.

В частности, водителям рекомендуется при приближении к пешеходному переходу обращать внимание на соответствующие дорожные знаки, снижать скорость и избегать резкого торможения.

Кроме того, необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

В Центре подчеркнули, что несоблюдение данных правил может привести к дорожно-транспортным происшествиям: «Предотвращение аварий во многом зависит и от вас».