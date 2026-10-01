В эти дни в Баку ожидаются ливни, температура воздуха понизится на 5-8 градусов

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 2 октября ожидаются интенсивные ливни и гроза.

До утра 3 октября местами осадки будут сильными. Дождливая погода с перерывами сохранится до утра 4 октября.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов и 3 октября ночью составит 14–16, днем - 16–18 градусов тепла.

В районах Азербайджана с 2 по 5 октября ожидается неустойчивая, временами дождливая погода. В некоторых районах Нахчыванской АР, Карабаха и Восточного Зангезура, Газах-Гянджинской, Балакян-Шекинской, Губа-Гусарской и Ширванской зон дожди будут носить интенсивный ливневый характер. Ожидаются грозы и град, а в горных районах - снег. Вечером 2 октября и 3 октября местами осадки могут усилиться.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. В некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона, а также Нахчыванской АР возможны кратковременные паводки и сели.

Температура воздуха в регионах по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5–10 градусов.