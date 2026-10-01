Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня сборная Азербайджана встретится с Лихтенштейном в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Стали известны стартовые составы команд.

Азербайджан: Эмиль Балаев, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Теллур Муталлимов, Торал Байрамов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (капитан), Рагим Садыхов, Вусал Искендерли, Муса Гурбанлы, Махир Эмрели.

Главный тренер: Айхан Аббасов.

Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Ларс Трабер, Макс Геппель, Йенс Хофер, Йонас Вайссенхофер, Марсель Бюхель, Николас Хаслер (капитан), Алессио Хаслер, Арон Зеле, Кенни Киндле, Алессандро Ло Руссо.

Главный тренер: Конрад Фюнфштюк.