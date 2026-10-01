 Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Редакция 1news19:43 - Сегодня
Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня сборная Азербайджана встретится с Лихтенштейном в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Стали известны стартовые составы команд.

Азербайджан: Эмиль Балаев, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Теллур Муталлимов, Торал Байрамов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (капитан), Рагим Садыхов, Вусал Искендерли, Муса Гурбанлы, Махир Эмрели.
Главный тренер: Айхан Аббасов.

Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Ларс Трабер, Макс Геппель, Йенс Хофер, Йонас Вайссенхофер, Марсель Бюхель, Николас Хаслер (капитан), Алессио Хаслер, Арон Зеле, Кенни Киндле, Алессандро Ло Руссо.
Главный тренер: Конрад Фюнфштюк.

Поделиться:
206

Актуально

Общество

Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

Спорт

Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Политика

Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО

Общество

Габала укрепляет свои позиции как развивающееся гастрономическое направление - ...

Спорт

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Криштиану Роналду лишили 7-го номера в сборной Португалии

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей

Азербайджанские шахматистки обыграли чешскую сборную на Всемирной олимпиаде

Определился победитель спринтерской гонки Формулы-2 в Баку – ФОТО

Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчем с Данией

Последние новости

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

Сегодня, 20:22

Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

Сегодня, 20:01

В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвящённое 65-й годовщине со дня его смерти - ФОТО

Сегодня, 19:45

Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 19:43

Дом торжеств в Кюрдамире закрыли после массового отравления 92 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

Сегодня, 19:13

Песков: РФ не допустит посягательств на Калининградскую область

Сегодня, 19:00

Оказавшийся в центре внимания из-за своего состояния депутат лишён мандата

Сегодня, 18:46

В Гяндже ограничили работу буфета школы, где отравились ученики - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В одном из районов Баку будут перебои с водой

Сегодня, 18:15

ARKA выделила 1,1 млн манатов на производство этих фильмов – СПИСОК

Сегодня, 18:00

Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО

Сегодня, 17:42

50 человек в чате и семеро обвиняемых: что известно о деле о групповом изнасиловании в Лиге плюща

Сегодня, 17:36

АЖД запускает дополнительные рейсы Баку - Тбилиси: Билеты от 36 манатов – ФОТО

Сегодня, 17:21

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Сегодня, 17:06

В Турции произошло обрушение на шахте, под завалами могли остаться люди

Сегодня, 17:04

Трамп объяснил, почему Киев отказался от покупки у США мощных боеприпасов

Сегодня, 17:02

Осторожно - ливни и ветер: дорожная полиция обратилась к водителям

Сегодня, 17:00

Azerbaijan Airlines пополнила авиапарк ещё одним Airbus A321neo нового поколения - ФОТО

Сегодня, 16:55

Совбез РФ: США смогут запрещать проводить грузы по «маршруту Трампа» в Армении

Сегодня, 16:53
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55