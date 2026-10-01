Азербайджан и Лихтенштейн объявили стартовые составы на матч Лиги наций
Сегодня сборная Азербайджана встретится с Лихтенштейном в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Стали известны стартовые составы команд.
Азербайджан: Эмиль Балаев, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Теллур Муталлимов, Торал Байрамов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (капитан), Рагим Садыхов, Вусал Искендерли, Муса Гурбанлы, Махир Эмрели.
Главный тренер: Айхан Аббасов.
Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Ларс Трабер, Макс Геппель, Йенс Хофер, Йонас Вайссенхофер, Марсель Бюхель, Николас Хаслер (капитан), Алессио Хаслер, Арон Зеле, Кенни Киндле, Алессандро Ло Руссо.
Главный тренер: Конрад Фюнфштюк.
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