Названа причина неполных ограничений на въезд автомобилей в Ичеришехер - ФОТО

Количество автомобилей, въезжающих в Ичеришехер, сократилось вдвое.

Как сообщает Report, об этом заявила член правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Айтадж Алисултанлы на Бакинской неделе климатических действий 2026 (BCAW 2026).

По ее словам, ранее максимальная вместимость Ичеришехер для автомобилей составляла 600 машин, а теперь эта цифра снижена до 300.

Алисултанлы пояснила, что полностью закрыть территорию для автомобильного движения невозможно, так как местные жители и предприниматели также пользуются автомобилями:

«Однако сокращение количества автомобилей и введение определенных ограничений — один из шагов, предпринимаемых для обеспечения устойчивой мобильности».

Член правления добавила, что Ичеришехер занимает ограниченную территорию всего в 22 га внутри крепостных стен, поэтому расширить эту территорию физически невозможно.