В Имишли предотвратили брак несовершеннолетней с 31-летним мужчиной

В Имишлинском районе в полицию поступила информация о том, что в октябре–ноябре планировалось проведение свадебной церемонии между 31-летним мужчиной и девушкой, не достигшей брачного возраста.

Как сообщает Lent.az, в результате принятых сотрудниками полиции мер проведение мероприятия было предотвращено.

Родители обеих сторон были приглашены в отделение полиции. С ними провели профилактические и разъяснительные беседы, а также разъяснили требования законодательства.