В Наримановском районе жители пожаловались на опасный электропровод — ВИДЕО

На улице Тебриз в Наримановском районе во время дорожных ремонтных работ открытый электрический провод оставили в опасном состоянии. Это вызвало серьезное недовольство жителей.

Как сообщает Bakues.az, местные жители пожаловались на создавшуюся ситуацию.

По их словам, на участке с оживленным пешеходным движением оголенный провод периодически искрит.

«Ситуация очень опасная. Если человек прикоснется к проводу, его может ударить током, а искры могут привести к возгоранию», — рассказал один из жителей.



