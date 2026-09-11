Казахстан не допустили к «Евровидению-2027»

Европейский вещательный союз (ЕВС) отказал государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» в получении полноправного членства, необходимого для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление организации.

Как отмечается, «Хабар» не соответствует установленным критериям для полноправного членства, поскольку Казахстан находится за пределами Европейской зоны вещания, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя при этой организации.

Телеканал «Хабар» пять раз представлял Казахстан на «Детском Евровидении» — с 2018 по 2022 год. За это время казахстанские участники дважды занимали второе место. Однако, как отмечает издание, ассоциированное членство в ЕВС не дает автоматического права на участие во взрослом конкурсе.

Правила EBC, смягченные в июне 2026 года, позволяют вещателям из некоторых стран за пределами Европы становиться полноправными членами организации. В качестве примера приводится канадская CBC/Radio-Canada.