 Казахстан не допустили к «Евровидению-2027» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Казахстан не допустили к «Евровидению-2027»

First News Media09:21 - Сегодня
Казахстан не допустили к «Евровидению-2027»

Европейский вещательный союз (ЕВС) отказал государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» в получении полноправного членства, необходимого для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». 

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление организации.

Как отмечается, «Хабар» не соответствует установленным критериям для полноправного членства, поскольку Казахстан находится за пределами Европейской зоны вещания, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя при этой организации.

Телеканал «Хабар» пять раз представлял Казахстан на «Детском Евровидении» — с 2018 по 2022 год. За это время казахстанские участники дважды занимали второе место. Однако, как отмечает издание, ассоциированное членство в ЕВС не дает автоматического права на участие во взрослом конкурсе.

Правила EBC, смягченные в июне 2026 года, позволяют вещателям из некоторых стран за пределами Европы становиться полноправными членами организации. В качестве примера приводится канадская CBC/Radio-Canada.

Поделиться:
365

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее ...

Экономика

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Спорт

Лигочемпионский дебют «Сабаха»

Политика

Иностранные дипломаты посещают Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО

Общество

В Баку выявлены и устранены нарушения в трех объектах общепита - ФОТО

В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

В Баку появится станция метро «20 Сентября»

Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Итоги гонки ALUFAR IRONMAN 70.3 BAKU - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Нигяр Фархад возвращает деньги заявителям

Последние новости

Трамп раскрыл, почему не идет на эскалацию с Ираном

Сегодня, 11:13

В Баку выявлены и устранены нарушения в трех объектах общепита - ФОТО

Сегодня, 11:00

Роботы с флагами и лозунгами вышли на улицы Варшавы — ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

Сегодня, 10:50

В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

Саудовская Аравия попросила Трампа нанести удары по хуситам

Сегодня, 10:45

Румыния подняла F-16 из-за воздушных целей у границы с Украиной

Сегодня, 10:43

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

Сегодня, 10:40

АдГ подала заявление в полицию на Мерца

Сегодня, 10:37

Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Сегодня, 10:35

В Саудовской Аравии могли атаковать стратегический нефтепровод - ФОТО

Сегодня, 10:30

Хуситы захватили американскую бронетехнику - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

Сегодня, 10:16

Спецпредставитель ЕС Гроно присоединилась к поездке дипломатов в Карабах

Сегодня, 10:12

Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО

Сегодня, 10:07

В Азербайджане будут пресекать незаконную уличную торговлю продуктами

Сегодня, 09:55

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее возрождение - ФОТО

Сегодня, 09:52

Корабли ВМС Казахстана проведут стрельбы на Каспии

Сегодня, 09:48

Европа опасается ударов по российской газовой инфраструктуре

Сегодня, 09:43

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Сегодня, 09:40
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10