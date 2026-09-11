Мужчина подорвался на мине в Агдеринском районе

В Агдеринском районе Азербайджана произошел подрыв на противопехотной мине, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел 10 сентября на территории села Паправенд, освобожденного от оккупации.

По информации Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана, житель Тертерского района Сархан Рустамзаде 2005 года рождения передвигался верхом на лошади по территории, не очищенной от мин.

Лошадь наступила на противопехотную мину, после чего произошел взрыв. В результате Сархан Рустамзаде получил легкие ранения.

Пострадавшего эвакуировали из опасной зоны сотрудники Агентства по разминированию. По факту происшествия прокуратура Тертерского района проводит расследование.