В поселке Кешля начался ремонт дороги: движение могут перекрыть полностью

В Низаминском районе Баку, в поселке Кешля, на участке 6-й Кешлинской улицы от пересечения с улицей Огтая Велиева до проспекта Бабека проводятся ремонтные работы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, движение транспортных средств на указанной территории может быть полностью или частично ограничено в зависимости от хода ремонтных работ.

Водителей просят использовать альтернативные маршруты.