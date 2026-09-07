Нигяр Фархад возвращает деньги заявителям
Учредитель компании по обучению за рубежом AID Group Нигяр Фархад начала возмещать ущерб пострадавшим. Об этом Lent.az сообщил один из заявителей.
По его словам, на данный момент деньги уже вернули в общей сложности 13 людям.
«Нас вызвали на следственные мероприятия, взяли объяснения и сообщили, что в течение месяца весь причинённый ущерб будет возмещён. Так и произошло — нам полностью вернули потерянные суммы», — рассказал он.
Отметим, что следственный орган поручил Нигяр Фархад возместить гражданам причинённый ущерб.
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