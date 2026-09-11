Операция против FETÖ в Турции: среди задержанных - действующие госслужащие

В Турции в рамках операции против тайной полицейской структуры FETÖ, проведенной в шести провинциях с центром в Стамбуле, были задержаны 20 подозреваемых. Среди них — действующие и бывшие государственные служащие.

Об этом сообщает TRT Haber.

Расследование проводилось под координацией Генеральной прокуратуры Стамбула. Информация о подозреваемых была обнаружена на SD-карте, переданной секретным свидетелем с кодовым именем «Гарсон».

По версии следствия, подозреваемые поддерживали связь с участниками тайных ячеек организации, имели счета в Bank Asya или зафиксированный рост средств на них, а также фигурировали в записях последовательных телефонных звонков. Следствие считает, что они занимали руководящие позиции в тайной структуре полиции FETÖ.

Операции прошли по 21 адресу в шести провинциях. Среди задержанных — пять действующих и три бывших государственных служащих, а также 12 работников частного сектора.