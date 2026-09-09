Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Александром Шаровским - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Александром Шаровским.

Как сообщает Report, церемония проходит в Русском драматическом театре.

В церемонии принимают участие члены семьи покойного, его близкие, ответственные лица Министерства культуры, народные артисты и представители общественности.

После церемонии прощания Народный артист будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.