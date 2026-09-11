По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался 9 сентября в возрасте 54 лет после резкого ухудшения состояния в частной клинике в Афинах.

Полиция Греции продолжает расследование обстоятельств внезапной смерти известного греческого певца Йоргоса Мазонакиса, сообщает 1news.az со ссылкой на греческие СМИ.

Известно, что в рамках дела были задержаны два врача - владельцы частного медицинского кабинета, где артисту стало плохо. Расследование передано в подразделение безопасности Афин. Правоохранительные органы изучают обстоятельства пребывания Й.Мазонакиса в клинике и последовательность событий, предшествовавших его госпитализации и смерти.

Особое внимание следствия привлекла процедура плазмафереза (обновление крови за счет ее очищения с помощью высокотехнологичного оборудования от всевозможных токсичных веществ – прим.ред.), которую, по данным греческих СМИ, Й.Мазонакис проходил в медицинском кабинете. Сообщается, что во время процедуры у певца произошла остановка сердца - при этом точная причинно-следственная связь между процедурой и смертью артиста пока не установлена.

Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили два аппарата для плазмафереза. По данным греческих источников, выясняется, имелось ли необходимое разрешение на использование оборудования для проведения соответствующих процедур.

Следствие также обратило внимание на расхождения в показаниях относительно времени прибытия певца в медицинский кабинет. Согласно данным, полученным с камер наблюдения, певец пришёл туда вскоре после 13:00, тогда как ранее называлось более позднее время - правоохранители проверяют хронологию событий и продолжительность процедуры.

Кроме того, стало известно, что за несколько дней до смерти артист, по словам очевидца, потерял сознание в ресторане – этот эпизод также рассматривается в контексте расследования, однако его связь с последующей остановкой сердца пока не подтверждена.

После смерти певца его семья заявила о намерении добиваться тщательного расследования обстоятельств произошедшего. В настоящее время следственные органы изучают медицинские документы, материалы из клиники и другие доказательства.