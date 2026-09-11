 По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался 9 сентября в возрасте 54 лет после резкого ухудшения состояния в частной клинике в Афинах.

Полиция Греции продолжает расследование обстоятельств внезапной смерти известного греческого певца Йоргоса Мазонакиса, сообщает 1news.az со ссылкой на греческие СМИ.  

Известно, что в рамках дела были задержаны два врача - владельцы частного медицинского кабинета, где артисту стало плохо. Расследование передано в подразделение безопасности Афин. Правоохранительные органы изучают обстоятельства пребывания Й.Мазонакиса в клинике и последовательность событий, предшествовавших его госпитализации и смерти.

Особое внимание следствия привлекла процедура плазмафереза (обновление крови за счет ее очищения с помощью высокотехнологичного оборудования от всевозможных токсичных веществ – прим.ред.), которую, по данным греческих СМИ, Й.Мазонакис проходил в медицинском кабинете. Сообщается, что во время процедуры у певца произошла остановка сердца - при этом точная причинно-следственная связь между процедурой и смертью артиста пока не установлена.

Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили два аппарата для плазмафереза. По данным греческих источников, выясняется, имелось ли необходимое разрешение на использование оборудования для проведения соответствующих процедур.

Следствие также обратило внимание на расхождения в показаниях относительно времени прибытия певца в медицинский кабинет. Согласно данным, полученным с камер наблюдения, певец пришёл туда вскоре после 13:00, тогда как ранее называлось более позднее время - правоохранители проверяют хронологию событий и продолжительность процедуры.

Кроме того, стало известно, что за несколько дней до смерти артист, по словам очевидца, потерял сознание в ресторане – этот эпизод также рассматривается в контексте расследования, однако его связь с последующей остановкой сердца пока не подтверждена.

После смерти певца его семья заявила о намерении добиваться тщательного расследования обстоятельств произошедшего. В настоящее время следственные органы изучают медицинские документы, материалы из клиники и другие доказательства.

Поделиться:
299

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее ...

Экономика

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Спорт

Лигочемпионский дебют «Сабаха»

Политика

Иностранные дипломаты посещают Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО

Общество

В Баку выявлены и устранены нарушения в трех объектах общепита - ФОТО

В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Названы ключевые причины обмеления Каспийского моря

Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Роза Зергерли исполнила песню о Шуше на закрытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке - ВИДЕО

В Баку пройдут ливни, в регионах ожидается град и снег

Последние новости

Трамп раскрыл, почему не идет на эскалацию с Ираном

Сегодня, 11:13

В Баку выявлены и устранены нарушения в трех объектах общепита - ФОТО

Сегодня, 11:00

Роботы с флагами и лозунгами вышли на улицы Варшавы — ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

Сегодня, 10:50

В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

Саудовская Аравия попросила Трампа нанести удары по хуситам

Сегодня, 10:45

Румыния подняла F-16 из-за воздушных целей у границы с Украиной

Сегодня, 10:43

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

Сегодня, 10:40

АдГ подала заявление в полицию на Мерца

Сегодня, 10:37

Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Сегодня, 10:35

В Саудовской Аравии могли атаковать стратегический нефтепровод - ФОТО

Сегодня, 10:30

Хуситы захватили американскую бронетехнику - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

Сегодня, 10:16

Спецпредставитель ЕС Гроно присоединилась к поездке дипломатов в Карабах

Сегодня, 10:12

Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО

Сегодня, 10:07

В Азербайджане будут пресекать незаконную уличную торговлю продуктами

Сегодня, 09:55

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее возрождение - ФОТО

Сегодня, 09:52

Корабли ВМС Казахстана проведут стрельбы на Каспии

Сегодня, 09:48

Европа опасается ударов по российской газовой инфраструктуре

Сегодня, 09:43

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Сегодня, 09:40
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10