Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее возрождение - ФОТО
Земли Карабаха и Восточного Зангезура в настоящее время переживают настоящее возрождение.
Как сообщает 1news.az, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.
«Сегодня у нас 22-й совместный визит в Карабах вместе с дипломатическим корпусом. За последние шесть лет мы стали свидетелями замечательной и образцовой трансформации Карабаха и Восточного Зангезура, происходящей у нас на глазах. Сегодня эти земли переживают настоящее возрождение. С каждым визитом мы видим новые достижения в восстановлении и развитии, а также возвращение жизни на эти земли», — написал Гаджиев.
This marks our 22nd visit to Karabakh together with the diplomatic corps.
Over the past six years, we have witnessed the remarkable and exemplary transformation of Karabakh and Eastern Zangezur unfolding before our eyes. Today, these lands are experiencing a true renaissance.… pic.twitter.com/4SvwShMtOm — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 11, 2026