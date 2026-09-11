В государственных детсадах Азербайджана количество мест увеличено до 112 тысяч

Количество мест в государственных дошкольных образовательных учреждениях Азербайджана увеличено со 106 тыс. до 112 тыс.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров на сентябрьской конференции работников образования.

По его словам, расширение сферы дошкольного образования является одной из главных целей.

"Первое направление расширения сферы дошкольного образования – более эффективное использование возможностей существующих государственных детских садов. Количество мест в государственных дошкольных образовательных учреждениях увеличено со 106 тыс. до 112 тыс. за счет ремонта и оснащения", - сказал он.

Багиров отметил, что в центре внимания также находится повышение профессионализма педагогов.

"Наши основные цели в области дошкольного образования напрямую вытекают из "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы". У нас здесь два основных направления: во-первых, расширение охвата дошкольного образования; во-вторых, повышение профессионализма педагогов-воспитателей и внедрение механизма сертификации", - добавил он.