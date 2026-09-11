Глава МИД Египта отверг идею создания лагерей для беженцев из Европы

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты категорически отверг предложение о возможном создании лагерей для размещения беженцев из европейских стран в государствах Южного Средиземноморья, в том числе в Египте.

По его словам, даже обсуждение подобной инициативы является «неприемлемым».

На встрече с послами стран ЕС министр также рассказал о трудностях, с которыми сталкивается Египет, принимая миллионы беженцев и лиц, ищущих убежища, на фоне кризисов, войн и конфликтов в регионе.

Абдель Аты подчеркнул, что решить эту проблему необходимо посредством комплексного подхода, направленного на устранение коренных причин миграции и содействие развитию, в том числе за счет создания возможностей для трудоустройства и получения образования.

Источник: Al Bayan