В Баку начала работу II Локальная конференция молодежи по изменению климата - ФОТО

В Баку при организационной поддержке cоциально-экологического центра «ЭкоСфера» начала работу II Локальная конференция молодежи по изменению климата – II LCOY Azerbaijan 2026.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день мероприятия, проходящего в Университете АДА, наряду с официальной частью будут организованы панельные дискуссии.

Второй день будет посвящен подготовке Национального заявления молодежи и пройдет в Губинском учебно-практическом центре отдыха Бакинского государственного университета.

LCOY (Local Conference of Youth) – это международная конференция, признанная YOUNGO, официальной молодежной платформой Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC). Конференции LCOY, ежегодно организуемые более чем в 50 странах мира, являются одним из ключевых механизмов вовлечения молодежи в процессы климатической политики и вывода национальных молодежных позиций на глобальный уровень.