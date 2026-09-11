 В Баку начала работу II Локальная конференция молодежи по изменению климата - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку начала работу II Локальная конференция молодежи по изменению климата - ФОТО

First News Media11:53 - Сегодня
В Баку начала работу II Локальная конференция молодежи по изменению климата - ФОТО

В Баку при организационной поддержке cоциально-экологического центра «ЭкоСфера» начала работу II Локальная конференция молодежи по изменению климата – II LCOY Azerbaijan 2026.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день мероприятия, проходящего в Университете АДА, наряду с официальной частью будут организованы панельные дискуссии.

Второй день будет посвящен подготовке Национального заявления молодежи и пройдет в Губинском учебно-практическом центре отдыха Бакинского государственного университета.

LCOY (Local Conference of Youth) – это международная конференция, признанная YOUNGO, официальной молодежной платформой Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC). Конференции LCOY, ежегодно организуемые более чем в 50 странах мира, являются одним из ключевых механизмов вовлечения молодежи в процессы климатической политики и вывода национальных молодежных позиций на глобальный уровень.

Поделиться:
352

Актуально

Спорт

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Общество

В Азербайджане хотят сократить срок обучения в бакалавриате и магистратуре

Общество

В Азербайджане утверждены новые нормы проектирования общественных зданий – ...

Мнение

Дипломаты в Карабахе: реальность, которую уже невозможно игнорировать

Общество

В Азербайджане хотят сократить срок обучения в бакалавриате и магистратуре

В Грузии снизилась рождаемость среди азербайджанцев

Джебраил Довлетзаде: 19 лет, ставшие вечностью

Шафига Мамедова: «Хочу, чтобы азербайджанское кино вошло в золотой век» - ВИДЕО

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Дождь прогнозируется в Азербайджане на воскресенье

Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку пройдут ливни, в регионах ожидается град и снег

Роза Зергерли исполнила песню о Шуше на закрытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане хотят сократить срок обучения в бакалавриате и магистратуре

Сегодня, 15:07

В Грузии снизилась рождаемость среди азербайджанцев

Сегодня, 15:05

Джебраил Довлетзаде: 19 лет, ставшие вечностью

Сегодня, 15:00

Шафига Мамедова: «Хочу, чтобы азербайджанское кино вошло в золотой век» - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Novo Nordisk объявила о новых результатах исследования в области лечения детского ожирения

Сегодня, 14:54

В Баку начал работу 5-й Азербайджано-турецкий энергетический форум - ФОТО

Сегодня, 14:46

Гроно: ЕС приветствует позитивную динамику в мирном процессе между Баку и Ереваном

Сегодня, 14:37

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Сегодня, 14:33

Пашинян: требования по Кярки могут спровоцировать войну

Сегодня, 14:28

В Азербайджане утверждены новые нормы проектирования общественных зданий – ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 14:18

Пашинян пригрозил забрать «даже обувь» у бывших чиновников

Сегодня, 14:15

Дипломаты в Карабахе: реальность, которую уже невозможно игнорировать

Сегодня, 14:10

Азербайджанец, задержанный при попытке покинуть США, признал вину в афере на $137 млн

Сегодня, 13:57

Представители дипломатического корпуса посетили Парк Победы в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 13:49

Пашинян: нам не нужны товары second hand

Сегодня, 13:45

В Шеки шакал напал на четырех человек

Сегодня, 13:27

Пашинян не считает российский газ дешевым

Сегодня, 13:20

Дипломаты посетили Культурный центр в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 13:12

Гаджиев: Мы учимся жить в условиях мира

Сегодня, 13:06

Йеменский фронт становится частью большой войны вокруг Ирана

Сегодня, 13:00
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10