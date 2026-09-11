Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами, несмотря на заключенный в августе военный союз, пишет Reuters.

В Исламабаде заявили, что в настоящее время военная реакция Пакистана на атаки хуситов на Саудовскую Аравию в рамках Мекканского соглашения не обсуждается. «Когда придет время, мы будем действовать в соответствии с соглашением», – заявил представитель МИД Пакистана Саджад Хайдер Хан, отвечая на вопрос о выполнении Исламабадом обязательств по соглашению о совместной обороне с Турцией и Саудовской Аравией.

Соглашение, заключенное тремя странами в августе, предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех. Вопрос о возможном участии Пакистана возник после того, как хуситы нанесли удары по городам и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

Пакистан осудил атаки хуситов, но не уточнил, какие действия может предпринять в рамках оборонного соглашения. Ранее Reuters сообщал, что Исламабад призвал Иран сдержать союзных ему йеменских хуситов после усиления их атак на королевство.

Представитель пакистанского МИДа также заявил, что в настоящее время Исламабад не рассматривает возможность расширения Мекканского альянса.

8 сентября не менее 73 человек, включая женщин и детей, пострадали в результате атак йеменского движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии. По данным SPA, под удар попали гражданские и экономические объекты в четырех городах королевства. Речь идет об Абхе, Хамис-Мушайте, Джизане и Наджране.

28 августа The New York Times со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия готовится к возобновлению масштабной войны против хуситов. По данным газеты, напряженность резко выросла после нескольких недель атак хуситов на саудовские суда, аэропорты и нефтяные объекты. NYT отмечала, что новый виток войны может открыть еще один фронт в противостоянии США и Ирана, который остается главным союзником хуситов.

Источник: Ведомости