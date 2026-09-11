АдГ подала заявление в полицию на Мерца

Фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге обратилась с заявлением в полицию после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о партии.

Об этом фракция сообщила на своей странице в X.

«Поводом стала речь канцлера во время обсуждения бюджета в Бундестаге, во время которой он обвинил фракцию АдГ в том, что она, говоря о «ремиграции», пропагандирует «не что иное, как этническую чистку по цвету кожи и происхождению», — говорится в заявлении. Парламентский секретарь фракции Штефан Бранднер отметил, что Мерц «снова перешел границы» и в этот раз его высказывания лежат в зоне уголовной ответственности. Слова канцлера он назвал «совершенно неприемлемыми». Депутат подчеркнул, что фракция АдГ действует на основании конституции ФРГ.

Понятие «ремиграция» изначально пришло из исследований в области миграции. Когда его используют правые экстремисты, они, как правило, имеют в виду, что большое число людей иностранного происхождения должно покинуть страну, в том числе принудительно. «Альтернатива для Германии» также использует этот термин, однако в заявлениях АдГ по этой теме подчеркивается, что речь идет не о гражданах Германии, а исключительно о возвращении на родину иностранцев, обязанных покинуть страну, в рамках Основного закона.

Источник: ТАСС