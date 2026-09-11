Румыния подняла F-16 из-за воздушных целей у границы с Украиной

Утром в пятницу Румыния подняла в воздух истребители F-16 для наблюдения за воздушными целями, приблизившимися к границе страны с Украиной.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

По данным румынского Минобороны, 11 сентября около 04:15 радиолокационная система обнаружила группу воздушных целей примерно в 16 км к северу от Вилкового в Одесской области. В то же время Воздушные силы Украины сообщили о движении российских беспилотников в направлении Одесской области.

Национальный военный командный центр передал информацию Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям. В 04:36 ведомство направило оповещение RO-Alert жителям северной части уезда Тулча.

Для наблюдения за ситуацией два истребителя F-16 румынских ВВС поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Борче.