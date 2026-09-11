Трамп раскрыл, почему не идет на эскалацию с Ираном

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами Fox News допустил, что не идет на эскалацию с Ираном из-за предстоящих промежуточных выборов в конгресс.

«Может, я не делаю этого из-за выборов», — заявил Трамп, отвечая на замечание ведущей Лоры Ингрэм, что «даже неоконсерваторы говорят, что, если уж вмешиваться, то по полной».

Трамп сделал это заявление на полях съезда республиканцев в Техасе.

Напомним, что промежуточные выборы в конгресс намечены на 3 ноября. Жителям США предстоит определить новый состав палаты представителей и судьбу 33 мест в сенате. На данный момент парламент контролируют республиканцы.

Источник: Московский комсомолец