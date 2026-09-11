Саудовская Аравия попросила Трампа нанести удары по хуситам

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в четверг дважды звонил президенту США Дональду Трампу с просьбой нанести удары по позициям йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным издания, наследный принц обратился к Трампу на фоне усиления активности хуситов. Президент США отказал Саудовской Аравии в прямой военной поддержке, заявив, что на данном этапе приоритетом для США является противостояние Ирану и открытие Ормузского пролива.

На фоне обострения Пентагон в четверг направил в Саудовскую Аравию для консультаций командующего Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.

Ситуация в Йемене резко обострилась в начале сентября, когда йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Одновременно хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по прибрежным районам Красного моря и окрестностям города Таиз. Их целью стало перерезание путей к городу Моха и продвижение к районам, расположенным вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива.