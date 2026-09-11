Роботы с флагами и лозунгами вышли на улицы Варшавы — ВИДЕО

Около 30 роботов приняли участие в необычной акции в центре Варшавы, выступив за усиление регулирования искусственного интеллекта и защиту рабочих мест.

Демонстрация прошла у здания польского Министерства цифровых технологий. Участники акции, среди которых были человекоподобные и четвероногие роботы, двигались по кругу с флагами, а из установленных на них громкоговорителей звучали призывы к введению новых правил в сфере искусственного интеллекта.

Как передает AFP, акция была организована движением «Демократизм», которое занимается вопросами влияния искусственного интеллекта и роботизации на рынок труда.

Один из представленных на акции человекоподобных роботов, Agibot A3, заявил агентству, что участие машин в демонстрации должно показать: технологии, способные выполнять различные задачи, уже стали частью реальности.

Организатор акции Гжегож Кулис отметил, что одной из главных тем мероприятия стала возможная замена работников роботами и системами искусственного интеллекта, в том числе в сферах, связанных с интеллектуальным трудом.

По его словам, государствам необходимо заранее разработать соответствующие нормы, поскольку без регулирования распространение подобных технологий может привести к серьезным проблемам на рынке труда.

На акции звучали лозунги с призывами сохранить рабочие места и не откладывать введение регулирования.

В июле президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, подготовленный Министерством цифровых технологий. Документ предусматривает реализацию в стране требований законодательства Европейского союза в области искусственного интеллекта и создание национального органа, который будет контролировать соблюдение установленных правил.