В ДТП в Товузском районе пострадал водитель
В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на территории села Абулбейли.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате ДТП травмы получил 40-летний житель Товузского района Джошгун Зейналов, находившийся за рулем одного из автомобилей.
Пострадавшего доставили бригадой скорой медицинской помощи в Товузскую районную центральную больницу.
Согласно информации медицинского учреждения, его состояние оценивается как стабильное.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.
Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливаются.
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