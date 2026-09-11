В ДТП в Товузском районе пострадал водитель

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на территории села Абулбейли.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате ДТП травмы получил 40-летний житель Товузского района Джошгун Зейналов, находившийся за рулем одного из автомобилей.

Пострадавшего доставили бригадой скорой медицинской помощи в Товузскую районную центральную больницу.

Согласно информации медицинского учреждения, его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.

Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливаются.