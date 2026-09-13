Канада изучает возможность получения статуса ассоциированного члена ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает возможность получения страной статуса ассоциированного члена Евросоюза.

Данный формат позволил бы Оттаве расширить экономическое и политическое сотрудничество с ЕС без полноценного вступления в объединение. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Карни в течение нескольких месяцев вел переговоры с европейскими лидерами о вариантах более тесной интеграции и поручил спецпосланнику изучить амбициозные форматы сотрудничества, не предусматривающие вхождения в ЕС или его единый рынок. Шаг направлен на снижение зависимости канадской экономики от США на фоне обострения торговых отношений, вызванного введением Вашингтоном 50-процентных пошлин на канадские товары, автомобили, автозапчасти и сталь. В ответ Оттава объявила о контрмерах и начале торговой войны, а инициатива Канады уже получила предварительную поддержку в Евросоюзе.