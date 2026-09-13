Сэм Альтман допустил возможность появления неподконтрольного человеку ИИ
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман допустил появление неподконтрольного человеку искусственного интеллекта, однако подчеркнул, что заниматься этим не следует.
Альтман отметил, что руководители крупнейших американских компаний в сфере ИИ смогут договориться о регулировании темпов развития технологий, и подобные обсуждения уже ведутся в частном порядке. Ранее предложение главы Anthropic Дарио Амодеи о координированном замедлении разработки наиболее мощных моделей поддержали Сэм Альтман и американский предприниматель Илон Маск.
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