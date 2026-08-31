Объявлены победители 83-го Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо завершился 83-й Венецианский кинофестиваль.

Международное жюри под руководством американской актрисы и режиссера Мэгги Джилленхол подвело итоги престижного киносмотра и распределило награды.

Главный приз фестиваля, «Золотой лев» за лучший фильм, завоевала психологическая драма «Неизвестная женщина» датского режиссера Мэй эль-Тухи. Картина рассказывает сложную послевоенную историю служанки Мари в Дании 1945 года. Исполнительница главной роли Матильда Арсель Фок также забрала Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Гран-при жюри удостоилась мелодрама «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона. Ранее эта лента также забрала престижную награду от международных кинокритиков FIPRESCI.

Список победителей

«Золотой лев» (Лучший фильм): «Неизвестная женщина» (реж. Мэй эль-Тухи, Дания)

Гран-при жюри: «Возможная любовь» (реж. Ли Чхан-дон, Южная Корея)

Специальный приз жюри: документальная лента NAZA (реж. Юваль Абрахам и Рэйчел Шор, Великобритания) — фильм также запомнился на фестивале рекордными 25-минутными овациями зрителей.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Джон Малкович за черную комедию Мартина Макдоны «Дикая лошадь №9» (США).

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Матильда Арсель Фок («Неизвестная женщина»).

Лучший сценарий: Стефан Бризе, Корали Амедео и Оливье Горс за фильм «Хороший маленький солдат» (Франция).

Приз имени Марчелло Мастроянни (Лучший молодой актер/актриса): Малу Кхебизи за фильм «Место для исцеления».

Почетных «Золотых львов» за вклад в мировой кинематограф в этом году вручили легендам Голливуда — Джорджу Клуни и Эллен Берстин.